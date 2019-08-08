Движение на Невском проспекте ограничат на девять месяцев
Автомобилистам Санкт-Петербурга стоит приготовиться к новым и увы, продолжительным ограничениям движения. И на этот раз рука ремонтников коснется главной магистрали города - Невского проспекта. Из-за реконструкции Зеленого моста, в течение девяти месяцев будут перекрыты по две полосы в каждую сторону.
- С 5 августа 2019 года по 1 мая 2020 года в связи с ремонтом дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта на Зеленом мосту. Работы пройдут в три этапа, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.
Учитывая, насколько это значимое и важное место для горожан и гостей Северной столицы, строителей попросили быть максимально корректными. Пока мост через Мойку будет скрыт от глаз, на строительном заборе повесят баннер с его изображением.
Ремонтники пообещали, что постараются учесть интересы автомобилистов, но по две полосы из четырех в каждую сторону закрывать придется.
ИСТОЧНИК KP.RU