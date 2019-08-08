Движение на Невском проспекте ограничат на девять месяцев

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-08T11:08:13+03:00

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Автомобилистам Санкт-Петербурга стоит приготовиться к новым и увы, продолжительным ограничениям движения. И на этот раз рука ремонтников коснется главной магистрали города - Невского проспекта. Из-за реконструкции Зеленого моста, в течение девяти месяцев будут перекрыты по две полосы в каждую сторону.

- С 5 августа 2019 года по 1 мая 2020 года в связи с ремонтом дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта на Зеленом мосту. Работы пройдут в три этапа, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Учитывая, насколько это значимое и важное место для горожан и гостей Северной столицы, строителей попросили быть максимально корректными. Пока мост через Мойку будет скрыт от глаз, на строительном заборе повесят баннер с его изображением.

Ремонтники пообещали, что постараются учесть интересы автомобилистов, но по две полосы из четырех в каждую сторону закрывать придется.

ИСТОЧНИК KP.RU