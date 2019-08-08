В Санкт-Петербурге из-за дождя остался без электричества жилой дом

8 Авг. 21:43 2019-08-08T21:43:27+03:00

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Непогода продолжает приносить Северной столице неприятности. Так, около часа назад в районе Обухово дождь залил уличный электрический щиток. Об инциденте рассказали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- Вода просочилась внутрь, - написали жители дома. – После серии хлопков весь дом остался без электричества. Хорошо хоть, не убило никого и ничего не загорелось.

В комментариях очевидцы отметили, что щиток, конечно, заливало и раньше, но в этот раз дождь, видимо, прошел особенно сильный. На место происшествия оперативно прибыли пожарные – целых два экипажа. Щиток от греха подальше залили пеной. Следом за пожарными приехала аварийная служба. На текущий момент электричество в квартиры вернуть не удалось - видимо, кого-то ожидает романтический (ну или печальный) вечер при свечах или, за неимением таковых, при включенных мобильных телефонах.

ИСТОЧНИК KP.RU