В Санкт-Петербурге продолжится реконструкция Лиговского и Гореловского путепроводов

8 Авг. 23:50 2019-08-08T23:50:22+03:00

Две магистрали планируют открыть в 2020 и 2021 годах соответственно. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Изменить размер текста: A A

Две ключевых автомобильных магистрали на трассе М-11 "Нарва" в Санкт-Петербурге в скором времени все-таки откроются для движения транспорта. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил Смольный.

- Реконструкция этих путепроводов позволит улучшить транспортную доступность отдаленных районов города, - сообщили "Комсомолке" в ведомстве. - Но, к сожалению, на данный момент работы по ним приостановлены.

Ремонтом Гореловского и Лиговского путепроводов, уточняют в городской администрации, занимается компания "Пилон", имеющая большой опыт работы с разными "капитальными" объектами. Некоторое время назад компания столкнулась с финансовыми сложностями, и реконструкцию пришлось заморозить. Тем не менее уже в августе ее обещают возобновить - в этом "Пилону" посодействует Смольный.

- Сроки ввода путепроводов в эксплуатацию останутся прежними, - отметили в ведомстве. - Движение по Гореловскому откроется в конце 2020 года, по Лиговскому - в 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU