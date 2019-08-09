19-летний судимый петербуржец на угнанной «Ладе» протаранил полицейский УАЗ

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-09T09:57:17+03:00

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Новую запись в послужном списке вскоре может получить 19-летний житель Санкт-Петербурга, который в ночь на 9 августа был замечен на угнанной легковушке на Народной улице. От полицейских, которые решили с ним поговорить, он решил попросту сбежать.

- Увидев полицейских, водитель «Жигулей» попытался скрыться, однако не справился с управлением и совершил ДТП с полицейским автомобилем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лишь протаранив патрульный УАЗ «Патриот» молодой человек успокоился. После того, как с последствиями ДТП разобрались, юношу отвезли в отделение полиции Невского района.

Уже там выяснилось нежелание петербуржца общаться со стражами порядка. 19-летний горожанин уже был судим. А то, что его обнаружили за рулем угнанной машины, грозит лишь новым сроком. ДТП с патрульным УАЗом на этот фоне кажется лишь мелкой неприятностью.

ИСТОЧНИК KP.RU