2019-08-09T10:59:55+03:00
Общество

В Комарово у прибрежного ресторана снесли незаконную террасу

Заведение общепита «хапнуло» себе 300 квадратных метров пляжа
Петр КИБЕР
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В Комарово у ресторана снесли летнюю террасу. Фото: ККИ СПбВ Комарово у ресторана снесли летнюю террасу. Фото: ККИ СПб
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга продолжает бдить за коммерсантами, которые без разрешения используют городскую землю для собственного обогащения.

- В рамках контрольных мероприятий было проведено обследование земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Комарово, Приморское шоссе, вблизи дома 460 Б, - сообщает пресс-служба ККИ.

Здесь располагается прибрежный ресторан «Причал», в котором любят отдыхать обеспеченные петербуржцы. Расположено заведение общепита и впрямь удачно - из окон модно смотреть на панораму Финского залива. А чтобы клиентам было еще приятнее, здесь соорудили летнюю террасу. Вот только разрешение на это рестораторы спросить забыли.

Больше 300 квадратных метров пляжа они заняли незаконно. На все требования демонтировать конструкцию, хозяева не реагировали, поэтому работникам ККИ самим пришлось приехать в Комарово и, взяв в руки ломы, снести террасу.

За все нарушения рестораторы получили штраф в 50 тысяч рублей. Впрочем, для них это вряд ли заметная сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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