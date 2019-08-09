Трехметровый памятник Виктору Цою может появиться в сентябре в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-09T11:05:21+03:00

Памятник Виктору Цою в Петербурге могут открыть в сентябре 2019 года / Фото: Фонд В. Цоя

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В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге могут открыть памятник Виктору Цою. История с его установкой начинается в далеком 2009 году, однако с проектом определились только в 2014 году. Создание самой скульптуры началось только в середине 2018 года.

- Памятник высотой около трех метров. Я лепил его два года, и три месяца потратил на избранное литье. В общем, я создавал его где-то за два с половиной года и закончил в мае 2018- го. Теперь, спустя десять лет, они могут его установить. Это была бы большая радость, - цитирует газета «Петербургский дневник» скульптора Матвея Макушкина.

Памятник отлит по известному фото Цоя Юрия Чашкина, на которой музыкант стоит, скрестив руки на гитаре.

С местом, где откроется памятник, пока что, не совсем все ясно. В декабре прошлого года Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку монумента на улице Танкиста Хрустицкого, неподалеку от станции «Проспект Ветеранов». На предполагаемом месте уже залит фундамент. Однако еще год назад некоторые горожане просили перенести установку памятника на улицу Лени Голиковой, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU