2019-08-09T11:30:21+03:00
Происшествия

Две машины влетели в толпу пешеходов на углу Ленинского проспекта и Десантников в Петербурге

Как минимум три человека пострадали, один из раненных застрял под машиной [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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При ДТП автомобиль влетел в толпу пешеходов на юго-западе ПетербургаПри ДТП автомобиль влетел в толпу пешеходов на юго-западе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла утром в пятницу, 9 августа, в Красносельком районе Санкт-Петербурга около 11 часов. На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников столкнулись две иномарки. Водители живы, у них сработали подушки безопасности. Но во время удара машины влетели в толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Как минимум три человека пострадали.

- Я только проезжала там: лежат на асфальте два тела в крови, - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Также очевидцы рассказали, что один из молодых людей, лет 30-ти, лежит под машиной, придавленный задним колесом. О том, живы раненные или нет, очевидцы пока что не рассказывают. На месте ДТП уже находятся четыре кареты скорой помощи, две реанимации и пожарная машина.

Пока медики спасают жизнь пострадавшим, сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии, чтобы в последствии привлечь ответственных за этот жуткий случай.

Автомобиль влетел в толпу пешеходов на перекрестке в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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