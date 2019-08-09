Орского маньяка с золотыми зубами заметили в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-09T12:50:02+03:00

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Жители Санкт-Петербурга бьют тревогу. Вчера, 9 августа, в районе дома 119 на Обуховской Обороны заметили мужчину, в котором прохожие узнали Орского маньяка. Подозрительный тип по всем приметам походил на разыскиваемого человека, да, и вел себя очень странно, приставая к женщине с маленьким ребенком в коляске.

- Мамочка с коляской чуть не стала его очередной жертвой! Он спокойно подошел к девушке и сказал, что она будет делать все, что он скажет, и очень жаль, что ей и ее ребенку жить осталось мало. Выбежал муж девушки и мой муж. Мы думали, что он просто «белку» поймал, а он оказался маньяком убийцей, - рассказала свидетельница произошедшего.

Неадекватный человек был одет в серый спортивный костюм, кепку, у него была сумка через плечо и очки. Во рту сверкали золотые коронки, на нижней и верхней челюстях.

Опасного подозреваемого разыскивают с 2012 годаФото: СОЦСЕТИ

После инцидента, девушка вспомнила, что видела мужчину в одной из передач про экстрасенсов. Поискав в интернете, нашла его фото и приметы.

В объявлении говорится, что опасному маньяку 62 года, у него коронки на зубах из желтого метала. Этого мужчину разыскивают с 2012 года. В момент бегства от правоохранителей у него было при себе водительское удостоверение на имя Валерия Андреева. За помощь в розыске этого человека обещается сумма вознаграждения в 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU