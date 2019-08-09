Опасного преступника из Польши задержали в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-09T12:51:53+03:00

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В Санкт-Петербурге задержан иностранец, находившийся в международном розыске. В четверг, 8 августа, сотрудники Интерпола главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области вместе с коллегами из Управления на транспорте МВД по СЗФО поймали опасного преступника, которого разыскивали за совершение тяжких преступлений на территории Польши.

- В Петербурге в руки правоохранителей попался 45-летний гражданин Польши, находящийся в международном розыске по инициативы полиции своего государства, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.

Задержанный разыскивался за вымогательство, разбой и незаконное лишение свободы, избиение человека, организацию незаконного пересечения границы и многие другие преступления.

Сейчас мужчина задержан и находится в территориальном подразделении полиции. Коллеги из Польши уже оповещены о том, что беглец пойман. В скором времени его ждет возвращение на родину и наказание за все преступные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU