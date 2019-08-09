Полукольцо до Пулково, Новая Лахта и реконструкция вокзалов: в Петербурге обсудили планы развития железных дорог
Сегодня в Смольном опять решали, каким будет развитие петербургского железнодорожного узла. Специально ради большого совещания в город на Неве приехал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони, который курирует вопрос Северной столицы.
- Мы вместе с городом выявили, что требует улучшения в инфраструктуре железнодорожного транспорта, и теперь формируем программу, - приводит слова столичного гостя пресс-служба Смольного.
Основными приоритетами программы до 2024 года было названы:
- развитие Московского направления, где появится станция «Дача Долгорукова», дополнительные перронные пути на Ладожском вокзале. Мощный транспортный узел появится в Колпино;
- строительство Юго-западного обхода для грузового железнодорожного транспорт, необходимого для связи с портами Бронка и Усть-Луга;
- организация полукольца на участке от Балтийской до аэропорта Пулково, который все же может получить выделенную линию;
- строительство пассажирской платформы остановочного пункта Новая Лахта у «Лахта Центра», разъезда Яхтенная и восстановление разъезда Тарховка для развития Сестрорецкого направления;
Кроме того, в планах организация пригородного железнодорожного сообщения от Финляндского вокзала до Сертолово, а также реконструкция Московского, Витебского и Ладожского вокзалов.
ИСТОЧНИК KP.RU