2019-08-09T16:48:06+03:00
Общество

Полукольцо до Пулково, Новая Лахта и реконструкция вокзалов: в Петербурге обсудили планы развития железных дорог

Все масштабные проекты должны быть реализованы до 2024 года
Петр КИБЕР
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До 2024 года у Петербурга масштабные планы на развитие железных дорог.До 2024 года у Петербурга масштабные планы на развитие железных дорог.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сегодня в Смольном опять решали, каким будет развитие петербургского железнодорожного узла. Специально ради большого совещания в город на Неве приехал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони, который курирует вопрос Северной столицы.

- Мы вместе с городом выявили, что требует улучшения в инфраструктуре железнодорожного транспорта, и теперь формируем программу, - приводит слова столичного гостя пресс-служба Смольного.

Основными приоритетами программы до 2024 года было названы:

- развитие Московского направления, где появится станция «Дача Долгорукова», дополнительные перронные пути на Ладожском вокзале. Мощный транспортный узел появится в Колпино;

- строительство Юго-западного обхода для грузового железнодорожного транспорт, необходимого для связи с портами Бронка и Усть-Луга;

- организация полукольца на участке от Балтийской до аэропорта Пулково, который все же может получить выделенную линию;

- строительство пассажирской платформы остановочного пункта Новая Лахта у «Лахта Центра», разъезда Яхтенная и восстановление разъезда Тарховка для развития Сестрорецкого направления;

Кроме того, в планах организация пригородного железнодорожного сообщения от Финляндского вокзала до Сертолово, а также реконструкция Московского, Витебского и Ладожского вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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