2019-08-09T17:11:34+03:00
Общество

Выходные в Ленобласти пройдут с ливнями и грозами

Стена дождей надвигается на Северную столицу
Лилия КОЗЛОВА
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Выходные в Ленобласти придут с дождями и грозамиВыходные в Ленобласти придут с дождями и грозамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Впереди выходные, однако, погода в Ленинградской области и Санкт-Петербурге не позволит как следует отдохнуть на природе, погулять по лесу или побережью Финского залива. На Северную столицу и весь регион надвигается стена ливней и гроз. Суббота и воскресенье, 10 и 11 августа, ожидаются пасмурные и печальные.

- В субботу, 10 августа, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременные дождь. Температура воздуха, на удивление, поднимется до плюс 19-24 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Если в субботу у жителей города и области еще будет возможность застать солнце, то в воскресенье, 11 августа, придется доставать зонты, плащи и сапоги. По прогнозам синоптиков, в разных районах региона прольются ливни в сопровождении грома и молний. Грозы также ожидаются и в начале следующей недели.

В связи с ухудшением погоды в МЧС напоминают о том, что во время ливней повышается вероятность аварий, а также есть опасность затопления дорог и жилых секторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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