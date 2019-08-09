Два фотографа с птичками обокрали китайского туриста у «Авроры»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-09T17:29:58+03:00

Оба попались в руки полиции, но вышли сухими из воды

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Туристы - любимая мишень для разного вида мошенником в прочих любителей облапошить зазевавшегося путешественника. Жертвой таких деятелей стал приезжий из Китая, у которого под видом фото с птичкой стащили кошелек.

- 8 августа в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что двое молодых людей, которые фотографируют туристов с голубями, забрали кошелек у гражданина Китая. Иностранец по-русски не разговаривает, - пишет «Оперативное прикрытие».

Все произошло около полудня рядом с крейсером «Аврора», где всегда полно туристов. Прибывшие на место стражи порядка без труда нашли злоумышленников. Обоих, вместе с 63-летним гражданином КНР отвезли в отделение.

Там у 27-летнего украинца, который назвался приезжим из ДНР, обнаружили кошелек с наличностью - 7000 рублей и 1500 юаней. Когда портмоне вернули хозяину. он торопливо поблагодарил полицейских и, отказавшись писать заявление о краже, поехал дальше осматривать красоты Северной столицы.

Стражам порядка ничего не оставалось, как составить проколол о неправомерном пребывании на территории России. А второму ловкому «фотографу», который оказался жителем Мурино, выписали штраф за незаконное предпринимательство и отправили восвояси.

ИСТОЧНИК KP.RU