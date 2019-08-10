В ночном пожаре на Пулковском шоссе сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-10T11:25:42+03:00

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Ночь на 10 августа в Санкт-Петербурге прошла не спокойно. В Пушкинском районе города на пустом Пулковском шоссе неожиданно загорелся автомобиль. Произошло все около четырех часов ночи, поэтому попутчиков, которые смогли бы быстро оказать помощь, особо не было. Благо, по свободным ночным дорогам спасатели сумели быстро добраться до места ЧП.

- 10 августа в 5:57 на телефон экстренной службы поступил звонок о пожаре на дороге рядом с домом 60 по Пулковскому шоссе. На место выехали девять человек личного состава и две пожарные машины, - сообщили в МЧС Петербурга.

Когда спасатели прибыли на Пулковское шоссе, то увидели горящий автомобиль марки «Шевроле». Он полыхал сильным пламенем. Водитель грустно ходил рядом. Никто не пострадал.

Буквально за десять минут пожарные сумели потушить пламя. Но тому времени автомобиль уже превратился в обуглившуюся конструкцию, все сгораемые части оказались уничтожены. Как произошел пожар, предстоит выяснить специалистам.

На Пулковском шоссе сгорел автомобиль .

ИСТОЧНИК KP.RU