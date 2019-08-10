В заброшенном здании Сенного рынка произошел пожар

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-10T17:21:33+03:00

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На Сенном рынке в Санкт-Петербурге днем в субботу, 10 августа, произошел пожар. Заброшенные здания, которые находятся на капитальном ремонте, загорелись. Из-под крыш домов поднимается густой серый дым. На место ЧП уже прибыли четыре расчета пожарных машин. Спасатели поливают здания водой из шлангов.

- На Ефимова стоят четыре машины, а здание все еще дымит, - рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях.

На сильный запах гари жалуются даже обитатели территории вокруг станции метро «Технологический институт». Оказывается, дым добрался уже до туда.

По словам местных жителей, в этих заброшенных домах обитают нелегальные мигранты. По мнению петербуржцев, именно они могли спровоцировать пожар. Пострадал кто-либо от огня или нет, пока что не известно. Официально сообщений о том, что во время пожара в здании были люди, нет.

На Сенном рынке горят заброшенные здания .

ИСТОЧНИК KP.RU