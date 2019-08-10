2019-08-10T17:21:33+03:00
Происшествия

В заброшенном здании Сенного рынка произошел пожар

Огонь тушах четыре машины спасателей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге произошел пожар на Сенном рынкеВ Петербурге произошел пожар на Сенном рынкеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На Сенном рынке в Санкт-Петербурге днем в субботу, 10 августа, произошел пожар. Заброшенные здания, которые находятся на капитальном ремонте, загорелись. Из-под крыш домов поднимается густой серый дым. На место ЧП уже прибыли четыре расчета пожарных машин. Спасатели поливают здания водой из шлангов.

- На Ефимова стоят четыре машины, а здание все еще дымит, - рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях.

На сильный запах гари жалуются даже обитатели территории вокруг станции метро «Технологический институт». Оказывается, дым добрался уже до туда.

По словам местных жителей, в этих заброшенных домах обитают нелегальные мигранты. По мнению петербуржцев, именно они могли спровоцировать пожар. Пострадал кто-либо от огня или нет, пока что не известно. Официально сообщений о том, что во время пожара в здании были люди, нет.

На Сенном рынке горят заброшенные здания .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» победил «Динамо» в матче Премьер-Лиги
Нарисованная «очередь за визами» появилась на стене здания Генконсульства в Петербурге
Сладкое ДТП:В Петербурге перевернулась «Газель» с арбузами и дынями
Три машины и мотоциклист разбились о бетонные блоки на Ленинском проспекте
По Пулковскому шоссе пробежало стадо баранов
Учителя биологии из Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании ученицы
На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за сбитого барашка
Автомобилисты «расчистили» пробку для скорой, чтобы спасти ребенка в Петербурге
На улицах Репино заметили «шляпников» на ретромобиле
День упавшего грузовика: На Ленинградском и Приморском шоссе образовались пробки
В ночном пожаре на Пулковском шоссе сгорел автомобиль
Ваши документы: Сотрудник ДПС обыскал обнаженную девушку в центре Петербурга
Четыре съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса
Погода на выходные 10 и 11 августа 2019 года в Петербурге: тепло, но дождливо
В Смольном рассказали, как начисляли плату за ЖКХ в июле
Курбан-Байрам ограничит движение транспорта 11 августа
Краснокнижного гуся выловили из Фонтанки в Петербурге
«Арена героев» ограничит движение в центре Петербурга с 12 августа
На Софийском бульваре в Пушкине высадили 11 тысяч цветов
На станции Ручьи электричка сбила человека
Электродепо «Южное» в Петербурге планируется открыть 1 сентября
В Петербурге отметили 75-летие окончания Ленинградской битвы
Пьяный житель Колпино угрожал полицейским автоматом и ножом
Памятник Гранину доработают, чтобы защитить от скейтеров
Два фотографа с птичками обокрали китайского туриста у «Авроры»