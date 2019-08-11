В Колпино школьницу госпитализировали с тяжелым отравлением метанолом

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-11T12:12:45+03:00

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В Колпино полиция разбирается в отравлении 16-летней школьницы. девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, он отравилась неизвестной жидкостью, в которой был спирт.

- В полицию Колпинского района поступила телефонограмма о том, что вечером от дома 62 на Тверской улице в городе Колпино с токсическим действием этанола, в тяжелом состоянии, госпитализирована школьница, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции уже начали проверку. Силовики выясняют, как именно и чем отравилась школьница. Сейчас с ней работают врачи. Также работники МВД опросят родителей девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU