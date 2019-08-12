Утром в петербургском метро произошел сбой движения поездов

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-12T10:47:04+03:00

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Утром в понедельник, 12 августа, в самый час пик в метро Санкт-Петербурга произошли сбои в движении поездов на «фиолетовой» Фрунзенско-Приморской линии. Пассажирам подземки приходилось четверть часа ожидать, пока приедет очередной состав. Однако не все прибывшие поезда принимали на «борт» людей, спешащих на работу. Образовалось столпотворение на платформах.

- Увеличен интервал на участке от станции метро «Волковская» до «Международной» по техническим причинам, - рассказала корреспондент «КП»- Петербург, находящаяся на платформе станции «Садовая», - На «Садовой» народу в три раза больше, чем обычно.

Столпотворение образовалось из-за того, что время ожидания на платформе растягивалось по 15 минут, в то время как пассажиры все прибывали и прибывали. Кроме того, сразу несколько поездов подряд останавливались лишь для того, чтобы высадить пассажиров, но не отвезти дальше.

Будьте внимательны при выборе маршрута, чтобы не оказаться в заторе.

ИСТОЧНИК KP.RU