В Петербургском метро заметили барышню из 19-го века

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-12T13:01:44+03:00

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В час пик в будний день кого только не увидишь в метро Санкт-Петербурга. Спешащие по делам горожане в понедельник, 12 августа, вдруг обратили внимание на необычно одетую девушку: барышня в строгом бежевом платье и чепчике, словно тургеневская героиня. Невозмутимая пассажирка, выпавшая из времени, ехала, не обращая внимания на окружающих.

- Едет осматривать свои плантации сахарной свеклы, - предположили петербуржцы в сети.

Единственное, что разрушало образ, смартфон в руке девушкиФото: СОЦСЕТИ

Также девушку сравнили с рабыней Изаурой, Джейн Эйр и Мерри Попинс, отметив изящные линии ее тонкой талии.

- У каждого свой стиль в одежде, как хочет, так и одевается, - вступились за девушку горожане. - Красиво и ни капли вульгарности.

Жители города решили, что девушка путешествует во времени и заглянула ненадолго в современный Петербург. Ничего удивительного при этом, петербуржцы в одеянии барышни не нашли, отметив, что для Северной столицы это норма.

ИСТОЧНИК KP.RU