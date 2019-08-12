2019-08-12T14:17:03+03:00
Происшествия

Пьяный парень избил трех медиков «скорой» в Петербурге, которые оказывали ему помощь

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили дело после нападения 20-летнего пьяного парня на врачей скорой помощиВ Петербурге возбудили дело после нападения 20-летнего пьяного парня на врачей скорой помощиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге следственный комитет в понедельник, 12 августа, возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который избил трех медиков. Парень напал на двух врачей и фельдшера, пока те оказывали ему же медицинскую помощь. Бригада «скорой помощи» явно не ожидала такой «благодарности».

- Вечером 8 августа 20-летний парень находился у одного из домов по улице Черкасова в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда медики пытались оказать ему помощь, юноша решил побуянить и избил двух врачей, а также фельдшера, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Внезапная «белка» обернулась для молодого горожанина уголовным делом за побои. Сейчас в отношении юноши избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего для того, чтобы наказать хулигана по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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