Пьяный парень избил трех медиков «скорой» в Петербурге, которые оказывали ему помощь

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-12T14:17:03+03:00

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В Санкт-Петербурге следственный комитет в понедельник, 12 августа, возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который избил трех медиков. Парень напал на двух врачей и фельдшера, пока те оказывали ему же медицинскую помощь. Бригада «скорой помощи» явно не ожидала такой «благодарности».

- Вечером 8 августа 20-летний парень находился у одного из домов по улице Черкасова в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда медики пытались оказать ему помощь, юноша решил побуянить и избил двух врачей, а также фельдшера, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Внезапная «белка» обернулась для молодого горожанина уголовным делом за побои. Сейчас в отношении юноши избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего для того, чтобы наказать хулигана по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU