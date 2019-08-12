2019-08-12T15:16:21+03:00
Общество

Житель Ленобласти пойдет под суд за то, что не признался в двойном гражданстве

Получив вид на жительство в другом государстве, мужчина не рассказал об этом факте миграционной службе
Петр КИБЕР
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Если получить второе гражданство и умолчать об этом, то можно пойти под суд.Если получить второе гражданство и умолчать об этом, то можно пойти под суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По достаточно редкой статье пойдет под суд житель Ивангорода, который не сообщил о своем двойном гражданстве в миграционную службу. Об этом стало известно правоохранительным органам, где на мужчину завели дело.

- 30-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на постоянное жительство в иностранном государстве», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Согласно материалам дела, ивангородец еще в августе 2018 года получил вид на жительство в другой стране - скорее всего в соседней Эстонии - однако в 60-дневный срок, как того требует закон, властям обо все мне рассказал.

Было ли это пренебрежением или забывчивостью, уже не важно. Теперь мужчине грозит крупный штраф (до 200 тысяч рублей) или общественные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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