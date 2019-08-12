В Петербурге снесли автосервис и несколько торговых павильонов

12 Авг. 22:59 2019-08-12T22:59:23+03:00

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В Петербурге сравняли с землей три торговых павильона и один автосервис. Все они были установлены незаконно. Первым адресом, по которому 12 августа приехали сотрудники Комитета по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества, стала улица Орджоникидзе, 26 А.

Нарушения Смольный выявил еще в июле. Однако освобождать квадратные метры предприниматель не торопился.

Еще один незаконный павильон нашли на пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц. В небольшом закутке площадью 17 квадратных метров торговали овощами и фруктами. Причем, без кассового аппарата.

Территорию вблизи дома № 34/1 «А» на улице Руставели освободили от магазинчика с продуктами. Также Смольный обратил внимание на кирпичное строение рядом с домом № 7 «А» на Дальневосточном проспекте. Внутри здания разместился автосервис.

- Предприниматель занял данную территорию самовольно без оформления правоустанавливающих документов, - уточнили в пресс-службе Смольного. – Сейчас Комитет ведет работу по привлечению землепользователей к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU