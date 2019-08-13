ВАЗ насмерть задавил водителя иномарки после удара самосвала на трассе «Сортавала»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-13T10:09:29+03:00

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Трагическая массовая авария произошла накануне, 12 августа, поздно вечером на трассе «Сортавала». Около 23:10 во Всеволожском районе на 5-м километре дороги грузовик наехал на припаркованные на обочине автомобили, из-за чего один из водителей, находившийся в это время на улице, оказался под колесами одной из машин. К сожалению, мужчина скончался на месте.

- Вечером по трассе на самосвале с полуприцепом «ДАФ», груженным щебнем, 42-летний водитель врезался в «ВАЗ-2106», который встал на обочине из-за поломки, - сообщили в главном управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В момент удара, в машине «Лада» находилась ее хозяйка, 32-летняя женщина. Починить машину ей помогал неравнодушный 25-летний водитель автомобиля «Митсубиси». В роковой момент он находился как раз на проезжей части. От толчка самосвалом, ВАЗ полетел вперед и раздавил молодого парня.

В результате ДТП, водитель иномарки умер. Информация о состоянии девушки уточняется. На момент удара он находилась в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU