2019-08-13T10:09:29+03:00
Происшествия

ВАЗ насмерть задавил водителя иномарки после удара самосвала на трассе «Сортавала»

Мужчина погиб, помогая женщине из «Лады» с починкой машины
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти водителя, вышедшего помочь автомобилистке, насмерть сбила машинаВ Ленобласти водителя, вышедшего помочь автомобилистке, насмерть сбила машинаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Трагическая массовая авария произошла накануне, 12 августа, поздно вечером на трассе «Сортавала». Около 23:10 во Всеволожском районе на 5-м километре дороги грузовик наехал на припаркованные на обочине автомобили, из-за чего один из водителей, находившийся в это время на улице, оказался под колесами одной из машин. К сожалению, мужчина скончался на месте.

- Вечером по трассе на самосвале с полуприцепом «ДАФ», груженным щебнем, 42-летний водитель врезался в «ВАЗ-2106», который встал на обочине из-за поломки, - сообщили в главном управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В момент удара, в машине «Лада» находилась ее хозяйка, 32-летняя женщина. Починить машину ей помогал неравнодушный 25-летний водитель автомобиля «Митсубиси». В роковой момент он находился как раз на проезжей части. От толчка самосвалом, ВАЗ полетел вперед и раздавил молодого парня.

В результате ДТП, водитель иномарки умер. Информация о состоянии девушки уточняется. На момент удара он находилась в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Петербурга накопили 432 миллиарда долгов по ипотеке
В Петербурге из-за жалобщиков закрасили граффити, посвященное Би Би Кингу
Я стал здесь мужчиной: Лука Джорджевич попрощался с Петербургом
В Колпино после тройного ДТП с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок
В небе над Сестрорецком заметили мать торнадо - суперячейку
Бульдога-романтика, второй раз за неделю сбежавшего на свидание, разыскивают в Петербурге
Под Тихвином грибник спрыгнул с попутного поезда и весь переломался
На Обводном канале у маршрутки отвалились колеса
Двух рецидивистов арестовали в Петербурге за ограбления иностранцев
Кредиты и долги довели семейную пару до смертельной драки в Василеостровском районе Петербурга
Три парня напали на мигранта в Выборгском районе, добивали ногами по голове
За утро три автомобиля «намотались» на столбы в Петербурге
Погода 13 августа в Петербурге: Тепло, местами дождь
На КАД в районе Дамбы рыбак скончался под колесами автомобиля своей дочери
«Смерч» над трассой «Сортавала» испугал петербуржцев
В Петербурге снесли автосервис и несколько торговых павильонов
В Ленобласти будут судить бабушку, потерявшую во время пожара внука
«Внимание всем»: В Петербурге завоют сирены и заголосят громкоговорители
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
Жильцы дома Довлатова на улице Рубинштейна выступили против фестиваля памяти писателя
Автор блога о жизни на ферме из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»
Спасатели в Киришском районе третий день тушат свалку
Погибшие от взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудники Росатома награждены Орденами Мужества
«Водоканал» Петербурга подготовился к новым ливням