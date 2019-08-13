2019-08-13T10:34:11+03:00
Происшествия

На Обводном канале у маршрутки отвалились колеса

Пассажирам пришлось искать другой транспорт [видео]
Петр КИБЕР
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На Обводном канале маршрутка отбросила колеса. Фото: vk.com/spb_todayНа Обводном канале маршрутка отбросила колеса. Фото: vk.com/spb_today
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Пешком пришлось идти на работу пассажирам следовавшей по Обводному каналу маршрутки. Не доезжая двинской улицы у автобуса отвалились задние колеса. По счастью, к серьезной аварии это не привело, ПАЗик просто лег на «брюхо».

- На Обводном у маршрутки оторвало колеса, - написали в соцсетях удивленные очевидцы.

Впрочем, знатоки техники сразу определили, что причиной стала сломавшаяся полуось заднего моста. Из-за этого колеса просто выехали по бокам автобуса. Сам водитель ПАЗа такого подвоха не ждал и недоуменно бродил перед сломанной машиной.

Пассажирам пришлось искать другой транспорт или идти по делам пешком, а ироничные петербуржцы как всегда нашли повод для веселья.

- Это не шутки, колеса отвалились у маршрутки, - пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, другие горожане восприняли случившееся в серьез. Ведь если сейчас отвалившиеся колеса не привели к печальным последствиям, то в следующий раз пассажирский автобус может попасть в серьезное ДТП из-за технических проблем.

На Обводном канале у маршрутки отвалились колеса. Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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