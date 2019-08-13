В небе над Сестрорецком заметили мать торнадо - суперячейку
Густые темные тучи и небо, как из фильмов про апокалипсис могли наблюдать вечером понедельника жители Курортного района Северной столицы. Как позднее пояснили специалисты, это было редкое природное явление -предвестник торнадо.
- Суперячейка в Сестрорецке, - сообщают метеорологи центра «Фобос» в соцсетях.
Снимки, которые впечатлили синоптиков, были сделаны вечером 12 августа жителяи Сестрорецка. Увидев нечто необычное в небе, они массово схватились за свои смартфоны. Зато благодаря их активности, у специалистов есть возможность изучить картину образования суперячейки, которая является предвестником, или как еще говорят, матерью торнадо.
Надо сказать, что самого торнадо в Сестрорецке все же не видели, а вот гроза над городом была знатная. И гром гремел и молнии тоже сверкали.
Справка «КП»:
Суперячейка - это разновидность грозового облака, характеризующаяся наличием вращающегося восходящего воздушного потока среднего масштаба (торнадо). Из четырех видов гроз суперячейки встречаются реже всего и представляют наибольшую опасность.
Над Петербургом заметили "мать" торнадо - суперячейку. Видео: vk.com/newsestroreck
ИСТОЧНИК KP.RU