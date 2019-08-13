Дело о драке двух мамочек в детском саду передадут в суд
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении одной из местных жительниц, которая в феврале 2019 года избила женщину в детском саду. Драка мамочек произошла на глазах у малышей.
- По версии следствия обвиняемая, находясь в коридоре детского сада на проспекте Римского-Корсакова, нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
При этом причина разборок оказалось банальной - на входе в детсад женщины не смогли разойтись и зацепились колясками. Слово за слово и началась драка. Впрочем, в довесок к моральному удовлетворению победительница получила и уголовное обвинение.
По статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» ей грозят общественные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU