Дело о драке двух мамочек в детском саду передадут в суд

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-13T14:25:09+03:00

Из-за драки в детсаду одна из мамочек пойдет под суд. Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

В инциденте, произошедшем еще в феврале, разбирались почти полгода

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Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении одной из местных жительниц, которая в феврале 2019 года избила женщину в детском саду. Драка мамочек произошла на глазах у малышей.

- По версии следствия обвиняемая, находясь в коридоре детского сада на проспекте Римского-Корсакова, нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

При этом причина разборок оказалось банальной - на входе в детсад женщины не смогли разойтись и зацепились колясками. Слово за слово и началась драка. Впрочем, в довесок к моральному удовлетворению победительница получила и уголовное обвинение.

По статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» ей грозят общественные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU