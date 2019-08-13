2019-08-13T15:37:22+03:00
Общество

Петербургские врачи спасли девушку, упавшую с высоты пятого этажа

Пострадавшая 13 дней пробыла в реанимации
Лилия КОЗЛОВА
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Врачи Елизаветинской больницы спасли девушку, упавшую с высоты пятиэтажного дома / Фото: Елизаветинская больницаВрачи Елизаветинской больницы спасли девушку, упавшую с высоты пятиэтажного дома / Фото: Елизаветинская больница
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Врачи Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге спасли жизнь девушке, которая упала с высоты пятиэтажного дома. О том, что пострадавшая идет на поправку и о том, как проходило лечение, рассказали сами медики во вторник, 13 августа.

- Месяц назад, 13 июля, в состоянии травматического шока в Елизаветинскую больницу поступила молодая девушка 21 года с множественными травмами. Причиной стал несчастный случай – оступившись на пару сантиметров, она упала с высоты 15 метров, - сообщили в больнице.

После падения у девушки были повреждены внутренние органы, переломаны тазовые кости и ребра. Уже через 20 минут после инцидента, пострадавшая была на операционном столе, на котором врачи пытались спасти жизнь пациентке. Первая операция длилась два часа.

Последующие 13 дней девушка провела в реанимации, где врачи произвели большое количество хирургических вмешательств. Основной проблемой стала массивная кровопотеря, поэтому требовалось переливание большого количества крови. Спасла ситуация мама девочки, которая рассказала об том в интернете. Меньше чем за двое суток на помощь пришли более 40 человек.

Сейчас уже девушка улыбается, у нее появился аппетит. В Елизаветинской больнице историй спасения можно насчитать огромное количество, и каждая из них заслуживает того, чтобы быть услышанной. А каждый врач и сестра, принимавшие участие в спасении - представлены к награде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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