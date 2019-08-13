В Ленобласти отказались ставить памятник со свастикой

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-13T16:39:20+03:00

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Жители Ленинградской области отказались ставить памятник со свастикой в честь 75-летия прорыва блокады. Проект монумента, который должен появиться в деревне Порожки Ломоносовского района, подвергся критике во время общественных слушаний. Людей не устроила именно свастика, которую разрывают руки воина.

- Это добро, побеждающее зло. Зло представлено в виде свастики. Она повержена, разорвана, - объяснил свой замысел автор проекта, скульптор Анатолий Васильев, чьи слова приводит портал LOMOLENOBL.RU.

Зодчий уверен, что именно после операции «Январский гром», когда было прорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, фашистское зло перестало существовать. И хоть с его точки зрения присутствие свастики, как символа поверженного нацизма было оправдано, жителей Ленобласти ее наличие смутило.

Участников общественных слушаний не устроила значимая роль свастики в мемориале, поэтому проект памятника не одобрили и отправили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU