Смольный выполнил обещание и открыл четыре агентства по работе с недвижимостью

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-13T17:18:21+03:00

В Петербурге открылись четыре агентства по работе с городской недвижимостью. Фото: Тимур ХАНОВ

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Четыре агентства по работе с недвижимостью открыли свои двери 5 августа. В них жители Северной столицы, в основном коммерсанты смогут оформить документы на аренду площадей пот магазины, рестораны и прочий бизнес.

- В полномочия агентств вошли: взаимодействие с районными администрациями по вопросам использования городских объектов недвижимости, а также подготовка, заключение и сопровождение договоров с арендаторами, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Надо сказать, что такие агентства существовали и раньше, но в 2015 году их было решено закрыть. Это сразу же осложнило жизнь всем: и бизнесменам, которым стало труднее разобраться с арендой и самим чиновникам, которым оказалось неудобно взаимодействовать с коммерсантами.

Теперь эта ошибка исправлена. Четыре агентства: Северное, Южное, Восточное и Центральное охватывают все районы города и уже принимают первых посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU