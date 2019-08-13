Смольный выполнил обещание и открыл четыре агентства по работе с недвижимостью
Четыре агентства по работе с недвижимостью открыли свои двери 5 августа. В них жители Северной столицы, в основном коммерсанты смогут оформить документы на аренду площадей пот магазины, рестораны и прочий бизнес.
- В полномочия агентств вошли: взаимодействие с районными администрациями по вопросам использования городских объектов недвижимости, а также подготовка, заключение и сопровождение договоров с арендаторами, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Надо сказать, что такие агентства существовали и раньше, но в 2015 году их было решено закрыть. Это сразу же осложнило жизнь всем: и бизнесменам, которым стало труднее разобраться с арендой и самим чиновникам, которым оказалось неудобно взаимодействовать с коммерсантами.
Теперь эта ошибка исправлена. Четыре агентства: Северное, Южное, Восточное и Центральное охватывают все районы города и уже принимают первых посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU