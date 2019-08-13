2019-08-13T17:18:21+03:00
Общество

Смольный выполнил обещание и открыл четыре агентства по работе с недвижимостью

Этот шаг позволит бизнесу работать быстрее и удобнее
Петр КИБЕР
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В Петербурге открылись четыре агентства по работе с городской недвижимостью.В Петербурге открылись четыре агентства по работе с городской недвижимостью.Фото: Тимур ХАНОВ
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Четыре агентства по работе с недвижимостью открыли свои двери 5 августа. В них жители Северной столицы, в основном коммерсанты смогут оформить документы на аренду площадей пот магазины, рестораны и прочий бизнес.

- В полномочия агентств вошли: взаимодействие с районными администрациями по вопросам использования городских объектов недвижимости, а также подготовка, заключение и сопровождение договоров с арендаторами, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Надо сказать, что такие агентства существовали и раньше, но в 2015 году их было решено закрыть. Это сразу же осложнило жизнь всем: и бизнесменам, которым стало труднее разобраться с арендой и самим чиновникам, которым оказалось неудобно взаимодействовать с коммерсантами.

Теперь эта ошибка исправлена. Четыре агентства: Северное, Южное, Восточное и Центральное охватывают все районы города и уже принимают первых посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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