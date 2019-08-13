На Сердобольской улице «размотались» «Субару» и «Мицубиси»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-13T18:07:09+03:00

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Серьезное ДТП произошло вечером 13 августа в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около 17 часов у дома номер 7 по Сердобольской улице встретились «Субару» и Мицубиси». Обе иномарки ехали с приличной скоростью и, как итог, оказались серьезно разбиты.

- Водитель «Субару» совершал левый поворот, из за встречной машины вылетел черный кроссовер, - пишут очевидцы аварии в соцсетях.

Место, по уверениям горожан, тут аварийное. Разметка на асфальте отсутствует и машины, поворачивающие на левое ответвление улицы каждый раз рискуют подставить себя под удар встречной машины.

Известно, что в «Субару» кроме водителя ехала девушка-пассажирка. Кто находился в кроссовере «Мицубиси» - не сообщается. По счастью, все участники ДТП остались живы и ждут прибытия полиции.

Кто виноват в конкретном случае - выяснят дознаватели ГИБДД. Впрочем, каждый из автомобилистов уверен, что прав именно он.

ИСТОЧНИК KP.RU