2019-08-13T19:10:51+03:00
Происшествия

У садоводства в Ленобласти нашли свалку ртутных лампочек и градусников

На гору опасных отходов у поселка Таменгонт наткнулись грибники
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ломоносовском районе нашли свалку из ртутных лампочек и градусников. Фото: vk.com/bolshaja_izhoraВ Ломоносовском районе нашли свалку из ртутных лампочек и градусников. Фото: vk.com/bolshaja_izhora
Изменить размер текста:

Все знают о том что если разбить градусник, то из него выльется ртуть. А тогда неприятностей не оберешься. Пары этого жидкого металла крайне вредны для здоровья человека. И утилизировать такие отходы, вместе с ртутными лампочками надо очень аккуратно. Тем не менее, периодически то тут, то там находят свалки с этими предметами обихода.

- Вчера ездили за грибами и наткнулись на вот такую «утилизацию» лампочек и градусников, - написала в соцсетях одна из жительниц Ломоносовского района, обнаружившая крайне опасный «склад» в лесу.

П приблизительным оценкам, в лесу может лежать 10-15 кубометров ядовитых отходов. Судя по их виду, лампочки и градусники здесь могли свалить давно. Располагается свалка в километре от садоводства «Пульман», недалеко от бывшего оздоровительного лагеря в поселке Сашино-1.

По словам женщины, она уже написала обращение в природоохранную прокуратуру. Там пообещали разобраться и подключить к делу Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинградской области построят завод по производству электрооборудования
Бывший боксер Демна Котуа отправится в тюрьму за вождение в пьяном виде
В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения двухлетнего ребенка с лестницы
«Возвращать не собирался»: Петербуржец набрал займов у друзей и партнеров на 100 миллионов рублей
В Петербурге волонтеры спасли кота, просидевшего три дня в вентиляционной шахте
«Важный ориентир»: К 300-летию маяка Толбухин создали почтовую марку
Петербург посетило рекордное число итальянских туристов
Вандалы продолжают курочить недавно отреставрированный Банковский мост
Россия и Украина - братья:Ракицкий отреагировал на выкрик Дзюбы
На Сердобольской улице «размотались» «Субару» и «Мицубиси»
Главгосэкспертиза дала добро на реконструкцию Биржевого моста
Смольный выполнил обещание и открыл четыре агентства по работе с недвижимостью
В Ленобласти отказались ставить памятник со свастикой
Финский залив обмельчал, несмотря на обильные дожди
Патриарх Кирилл приедет с визитом в Петербург
Петербуржец изнасиловал женщину в лесополосе Невского района
Петербургские врачи спасли девушку, упавшую с высоты пятого этажа
Петербуржцы и москвичи больше всех в России любят собирать грибы
В аварийных домах на Тележной улице могут открыть гостиницу
Из-за драки двух псов в Мурино в больницу увезли человека
16-летняя девушка забеременела после изнасилования
Жительницу Ленобласти изнасиловал друг ее пьяного кавалера
Дело о драке двух мамочек в детском саду передадут в суд
Жители Петербурга накопили 432 миллиарда долгов по ипотеке
В Петербурге из-за жалобщиков закрасили граффити, посвященное Би Би Кингу
Я стал здесь мужчиной: Лука Джорджевич попрощался с Петербургом
В Колпино после тройного ДТП с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок
В небе над Сестрорецком заметили мать торнадо - суперячейку