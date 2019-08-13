У садоводства в Ленобласти нашли свалку ртутных лампочек и градусников

13 Авг. 19:10 2019-08-13T19:10:51+03:00

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Все знают о том что если разбить градусник, то из него выльется ртуть. А тогда неприятностей не оберешься. Пары этого жидкого металла крайне вредны для здоровья человека. И утилизировать такие отходы, вместе с ртутными лампочками надо очень аккуратно. Тем не менее, периодически то тут, то там находят свалки с этими предметами обихода.

- Вчера ездили за грибами и наткнулись на вот такую «утилизацию» лампочек и градусников, - написала в соцсетях одна из жительниц Ломоносовского района, обнаружившая крайне опасный «склад» в лесу.

П приблизительным оценкам, в лесу может лежать 10-15 кубометров ядовитых отходов. Судя по их виду, лампочки и градусники здесь могли свалить давно. Располагается свалка в километре от садоводства «Пульман», недалеко от бывшего оздоровительного лагеря в поселке Сашино-1.

По словам женщины, она уже написала обращение в природоохранную прокуратуру. Там пообещали разобраться и подключить к делу Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU