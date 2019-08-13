Петербург посетило рекордное число итальянских туристов
Петербург все больше и больше ставит рекорды по числу иностранных туристов, прибывающих в город. И это не только граждане Китая, которые, как многим кажется, заполонили все улицы и площади Северной столицы.
- Значительно выросло число туристов из Италии: с 19 тысяч в первом полугодии 2018 года до 30 тысяч в первом полугодии 2019 года, - сообщает пресс-служба Смольного.
Также, на 39 процентов увеличилось количество гостей из солнечной Франции- - до 44 тысяч человек. Не отстают и немцы. Граждане Германии увеличили свое присутствие на 31 процент до 50 тысяч туристов.
Частично результатом роста стали роад-шоу - рекламные туры города на Неве, проведенные в Италии и Германии в 2018 году. А нынешним летом и осенью подобные мероприятия пройдут в Бельгии, Испании, Португалии, Германии и Швейцарии.
Всего же за первые шесть месяцев 2019 года прирост туристического потока среди иностранцев в Петербург вырос на 15 процентов и составил 1,5 миллиона человек в абсолютных цифрах.
ИСТОЧНИК KP.RU