Петербург посетило рекордное число итальянских туристов

13 Авг. 19:23 2019-08-13T19:23:05+03:00

Петербург посещает все больше и больше туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За полгода в Северную столицу приехали 30 тысяч гостей с Апеннинского полуострова

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Петербург все больше и больше ставит рекорды по числу иностранных туристов, прибывающих в город. И это не только граждане Китая, которые, как многим кажется, заполонили все улицы и площади Северной столицы.

- Значительно выросло число туристов из Италии: с 19 тысяч в первом полугодии 2018 года до 30 тысяч в первом полугодии 2019 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также, на 39 процентов увеличилось количество гостей из солнечной Франции- - до 44 тысяч человек. Не отстают и немцы. Граждане Германии увеличили свое присутствие на 31 процент до 50 тысяч туристов.

Частично результатом роста стали роад-шоу - рекламные туры города на Неве, проведенные в Италии и Германии в 2018 году. А нынешним летом и осенью подобные мероприятия пройдут в Бельгии, Испании, Португалии, Германии и Швейцарии.

Всего же за первые шесть месяцев 2019 года прирост туристического потока среди иностранцев в Петербург вырос на 15 процентов и составил 1,5 миллиона человек в абсолютных цифрах.

ИСТОЧНИК KP.RU