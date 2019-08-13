В Петербурге волонтеры спасли кота, просидевшего три дня в вентиляционной шахте

СЕГОДНЯ 21:21 2019-08-13T21:26:55+03:00

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Время добрых новостей. В Петербурге волонтеры отряда «Экстремум» спасли еще одного бедолагу. Кошка застряла в вентиляционной шахте многоэтажки в Колпино. Шум привлек внимание местных жителей, которые и вызвали добровольцев.

- Мы осмотрели камерой вентканалы 2 и 3 этажа, а также обследовали их с чердака. Выяснили, что кот находится где-то между первым и вторым этажом в районе перекрытий, - рассказывают спасатели. – Пришлось снять бойлер, выломать вентилятор, а в стене продолбить небольшое отверстие напрямую в шахту.

После спасения кот набросился на еду. Фото: vk.com/koshkispas.

Достать затворника рукой или удавкой не получилось. Поэтому волонтеры пошли на хитрость – выманили кота кормом.

- Обессилевший после трех суток в заточении, кот еле дополз до него, - вспоминает Сергей Соколов. - Когда удалось схватить его за шкирку, котенок застрял, упершись в арматуру. Пытаясь-таки его протащить через узкое отверстие, получил от него лапой.

Продолжалась спасательная операция 4,5 часа. В итоге хвостатый оказался на свободе. Малыша забрали к себе хозяева квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU