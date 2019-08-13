2019-08-13T22:42:09+03:00
Происшествия

В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения двухлетнего ребенка с лестницы

На перилах отсутствовали балясины. За ними не досмотрела управляющая компания
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».Уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области двухлетний малыш попал в больницу с тяжелыми травмами после падения с высоты. Несчастный случай произошел вечером 6 августа в городе Светогорске Выборгского района. Ребенок сорвался вниз, когда спускался по лестнице. По версии следствия, случилось это по вине управляющей компании. Правоохранители установили, что на металлических перилах между первым и вторым этажами отсутствовали балясины. Уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- По уголовному делу проведены обыски в управляющей компании и по адресам проживания ее работников, в ходе которых обнаружена и изъята соответствующая документация, - рассказали в ведомстве. - Назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз. Допрошены работники УК и, в качестве свидетелей, жильцы дома.

Кроме того, были отремонтированы лестничные пролеты. Как только следствие получит заключения судебных экспертиз, ответственным за домовое имущество предъявят обвинение. Также объясниться придется должностным лицам контролирующих органов, которые отвечают за безопасность жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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