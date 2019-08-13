Бывший боксер Демна Котуа отправится в тюрьму за вождение в пьяном виде

13 Авг. 23:29 2019-08-13T23:29:52+03:00

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Ближайшие восемь месяцев надежда российского бокса Демна Котуа проведет за решеткой. Бывший спортсмен попался на вождении в пьяном виде. Причем, дважды.

Проблемы с законом у мастера спорта по боксу начались несколько лет назад. В феврале 2017 года Котуа остановили сотрудники ГИБДД, но мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Тогда его привлекли за административное правонарушение. Однако в апреле 2019 года ситуация повторилась. Спортсмен ехал на своем «БМВ» по проспекту Мечникова.

- После его остановки на законное требование инспектора о прохождении медицинского освидетельствования Котуа дважды ответил отказом, - уточняют в пресс-службе Прокуратуры Петербурга. - Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил Котуа наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, ему запретили управлять транспортом в ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU