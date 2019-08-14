Петербуржцы вышли на митинг в защиту Муринского парка

СЕГОДНЯ 00:51 2019-08-14T00:51:51+03:00

По словам организаторов, участие в нем приняли около 400 человек

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«Мы против застройки Муринского парка», - с такими табличкам вечером 13 августа вышли на улицу жители Калининского района. Уже больше года они сражаются за сохранение зеленой зоны рядом со своими домами.

Прошлым летом застройщик ООО «Анна Нова» получил участок Муринского парка 1,8 га под строительство спортивного комплекса «Нова Арена». Местные жители выступили против. Они просят сохранить парк для прогулок на велосипедах и катания на ватрушках и санках с детьми.

- Пока мы слышим лишь обещания об учете мнения жителей, но они не подкреплены никакими законами, - сетуют активисты. - Поставили забор, вырубили 30 берез и 45 вызов. Грядет уничтожение березовой рощи и детской зимней горки.

По словам участников митинга, на пересечении Гражданского и Луначарского проспектов собралось больше 400 человек. Многие пришли с детьми и домашними животными.

ИСТОЧНИК KP.RU