2019-08-14T11:51:41+03:00
Общество

Камни, окурки и тараканы: Петербуржцы пожаловались на «сюрпризы» в консервах

Неприятные находки в банках напрочь отбивают аппетит
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на камни, тараканов и пакеты в консервахПетербуржцы жалуются на камни, тараканов и пакеты в консервахФото: СОЦСЕТИ
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Бычки в томате – это рыба или все же окурки? Такую тему подняли жители Санкт-Петербурга, которые, собравшись вкусно отобедать, обнаружили неприятный «сюрприз» в консервной банке. Так, 14 августа, местная жительница пожаловалась на камни, которые нашла на дне банки среди кильки в томатном соусе.

- Стоит ли куда-то обращаться? В кильке обнаружен предмет, похожий на камень, - расстроено сообщила петербурженка.

«Знатоки» предположили, что это камни, которые были «в почках у кильки». Некоторые также отметили, что эту «черноморскую кильку даже коты не едят».

Оливье получился с "белком" Фото: СОЦСЕТИ

Оливье получился с "белком"Фото: СОЦСЕТИ

- Камень – фигня в сравнении с этим. Весной «Оливье» с женой решили сделать, - показал фотографию таракана, плавающего в горошке, петербуржец.

Также участники обсуждения рассказали, как находили в жестянке вместе с килькой куски пакетов. Один мужчина и вовсе, купив бычков в томатном соусе, а оказалось, что внутри реально сигаретный окурок.

Горожане посоветовали с такими инцидентами обращаться в Роспотребнадзор, а также воздержаться от дешевых консервов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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