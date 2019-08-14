Камни, окурки и тараканы: Петербуржцы пожаловались на «сюрпризы» в консервах
Бычки в томате – это рыба или все же окурки? Такую тему подняли жители Санкт-Петербурга, которые, собравшись вкусно отобедать, обнаружили неприятный «сюрприз» в консервной банке. Так, 14 августа, местная жительница пожаловалась на камни, которые нашла на дне банки среди кильки в томатном соусе.
- Стоит ли куда-то обращаться? В кильке обнаружен предмет, похожий на камень, - расстроено сообщила петербурженка.
«Знатоки» предположили, что это камни, которые были «в почках у кильки». Некоторые также отметили, что эту «черноморскую кильку даже коты не едят».
Оливье получился с "белком"Фото: СОЦСЕТИ
- Камень – фигня в сравнении с этим. Весной «Оливье» с женой решили сделать, - показал фотографию таракана, плавающего в горошке, петербуржец.
Также участники обсуждения рассказали, как находили в жестянке вместе с килькой куски пакетов. Один мужчина и вовсе, купив бычков в томатном соусе, а оказалось, что внутри реально сигаретный окурок.
Горожане посоветовали с такими инцидентами обращаться в Роспотребнадзор, а также воздержаться от дешевых консервов.
ИСТОЧНИК KP.RU