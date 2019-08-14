Пенсионера подозревают в изнасиловании 11-летней девочки на даче в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-14T12:09:41+03:00

У садовода уже есть условная судимость за грабеж

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Жительница Санкт-Петербурга обвинила своего соседа по даче в изнасиловании ее малолетней дочери. Как стало известно в среду, 14 августа, женщина обратилась в полицию с заявлением на 62-летнего пенсионера, который за плечами уже имеет судимость за грабеж, совершенный 20 лет назад.

- В полицию Киришского района Ленинградской области обратилась 33-летняя дачница. Жительница Петербурга рассказала, что ее 62-летний сосед по даче надругался над ее 11-летней дочерью, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Все произошло в СНТ «Предпортовая», где у всех участников истории находятся дачи. Днем в понедельник, 12 августа, пенсионер был очень пьян и разгуливал по садоводству. Увидев 11-летнюю девочку, он взял ее в охапку и совершил насильственные действия сексуального характера с ребенком.

Сейчас подозреваемый в педофилии мужчина задержан. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU