Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно
Серьезное ДТП произошло утром на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. В районе деревни Ушаки боб в лоб столкнулись микроавтобус «Пежо» и кроссовер «Шкода» с 42-летней женщиной за рулем.
- Водитель автомобиля «Шкода Кодиак» выехала на полосу встречного движения в запрещенном для маневра месте и столкнулась со встречным микроавтобусом «Пежо Боксер» (водитель - мужчина 1960 года рождения), - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Попутно «Шкода» задела встречный «Хендэ» с 27-летним мужчиной за рулем. От удара машины разлетелись по разным сторонам. Сильнее всего пострадали водитель «шкоды», которую госпитализировали в состоянии средней тяжести и ее 9-летний сын, сидевший сзади без детского кресла, но пристегнутый ремнем.
А вот 67-летняя пассажирка «Шкоды», сидевшая сзади, скончалась при оказании ей первой помощи. Остальные участники ДТП от услуг медиков отказались.
Из-за аварии в течение часа по М-10 было затруднено движение, но на данный момент оно восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU