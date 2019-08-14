2019-08-14T12:21:26+03:00
Происшествия

Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно

Из-за аварии в течение часа движение по трассе М-10 было частично перекрыто
Петр КИБЕР
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В серьезном ДТП под Тосно погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_todayВ серьезном ДТП под Тосно погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. В районе деревни Ушаки боб в лоб столкнулись микроавтобус «Пежо» и кроссовер «Шкода» с 42-летней женщиной за рулем.

- Водитель автомобиля «Шкода Кодиак» выехала на полосу встречного движения в запрещенном для маневра месте и столкнулась со встречным микроавтобусом «Пежо Боксер» (водитель - мужчина 1960 года рождения), - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Попутно «Шкода» задела встречный «Хендэ» с 27-летним мужчиной за рулем. От удара машины разлетелись по разным сторонам. Сильнее всего пострадали водитель «шкоды», которую госпитализировали в состоянии средней тяжести и ее 9-летний сын, сидевший сзади без детского кресла, но пристегнутый ремнем.

А вот 67-летняя пассажирка «Шкоды», сидевшая сзади, скончалась при оказании ей первой помощи. Остальные участники ДТП от услуг медиков отказались.

Из-за аварии в течение часа по М-10 было затруднено движение, но на данный момент оно восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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