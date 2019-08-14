2019-08-14T12:36:18+03:00
Происшествия

За полгода 2019 года 87 человек погибли под колесами поезда на территории ОЖД

Среди пострадавших 12 человек – дети и подростки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В 2019 году увеличилось количество травмирования людей на Октябрьской железной дорогеВ 2019 году увеличилось количество травмирования людей на Октябрьской железной дорогеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Железнодорожники Октябрьской магистрали обеспокоены ростом случаев травмирования людей на рельсах. В среду, 14 августа, пресс-служба дороги опубликовала печальную статистику. Так, за первые полгода 2019 года под поездом погибло 87 человек, что на три процента больше, чем за тот же период в 2018 году.

- С января по июль на территории Октябрьской магистрали в результате нарушения правил поведения на транспортной инфраструктуре пострадало 129 человек, 87 из них смертельно. При этом, 12 человек из общего числа – несовершеннолетние, - сообщили в ОЖД.

Возросло и количество «зацеперов». Если в минувшем году, с января по июль, пострадали три человека при попытке прокатиться на крыше вагона электропоезда, то в 2019 году травмированных уже пять человек.

Обеспокоенные трагической статистикой, железнодорожники начали обустраивать новые пешеходные переходы через опасные рельсы. Так, в конце августа планируется построить переходы со световой и звуковой сигнализацией на станциях: Кушелевка, Новый Быт, Войбокало, Лодейное Поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Вырицы изъяли несколько винтовок, 100 патронов и килограмм наркотиков
Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно
Пенсионера подозревают в изнасиловании 11-летней девочки на даче в Ленобласти
Две «медсестры» измерили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублей
Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым
Дзюба хочет стать тренером по окончании футбольной карьеры
В Сестрорецке построили долгожданный роддом
Петербуржцам предложили самим определить маршруты общественного транспорта
Метрополитен Петербурга перестали закрывать на проверку бесхозных предметов
За неделю рыбакам в Ленобласти выписали штрафов на 100 тысяч
После чашечки кофе с кавалером петербурженка очнулась без памяти и ювелирных украшений
Чтобы уехать по работе за границу, житель Тихвина заплатил почти полмиллиона рублей долга
Камни, окурки и тараканы: Петербуржцы пожаловались на «сюрпризы» в консервах
Пьяный гонщик, уходя от полицейской погони, врезался в решетку Румянцевского сада
Погода 14 августа в Петербурге: Тепло и облачно
Петербуржцы вышли на митинг в защиту Муринского парка
В Ленинградской области построят завод по производству электрооборудования
Бывший боксер Демна Котуа отправится в тюрьму за вождение в пьяном виде
В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения двухлетнего ребенка с лестницы
«Возвращать не собирался»: Петербуржец набрал займов у друзей и партнеров на 100 миллионов рублей
В Петербурге волонтеры спасли кота, просидевшего три дня в вентиляционной шахте
«Важный ориентир»: К 300-летию маяка Толбухин создали почтовую марку
Петербург посетило рекордное число итальянских туристов
У садоводства в Ленобласти нашли свалку ртутных лампочек и градусников
Вандалы продолжают курочить недавно отреставрированный Банковский мост