За полгода 2019 года 87 человек погибли под колесами поезда на территории ОЖД

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-14T12:36:18+03:00

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Железнодорожники Октябрьской магистрали обеспокоены ростом случаев травмирования людей на рельсах. В среду, 14 августа, пресс-служба дороги опубликовала печальную статистику. Так, за первые полгода 2019 года под поездом погибло 87 человек, что на три процента больше, чем за тот же период в 2018 году.

- С января по июль на территории Октябрьской магистрали в результате нарушения правил поведения на транспортной инфраструктуре пострадало 129 человек, 87 из них смертельно. При этом, 12 человек из общего числа – несовершеннолетние, - сообщили в ОЖД.

Возросло и количество «зацеперов». Если в минувшем году, с января по июль, пострадали три человека при попытке прокатиться на крыше вагона электропоезда, то в 2019 году травмированных уже пять человек.

Обеспокоенные трагической статистикой, железнодорожники начали обустраивать новые пешеходные переходы через опасные рельсы. Так, в конце августа планируется построить переходы со световой и звуковой сигнализацией на станциях: Кушелевка, Новый Быт, Войбокало, Лодейное Поле.

ИСТОЧНИК KP.RU