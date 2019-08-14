В Петербурге умер художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев
Тяжелая утрата постигла петербургское театральное сообщество. На 69 году жизни умер Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев. Смерть настигла Игоря Всеволодовича еще 16 июля, однако о трагическом известии было объявлено только сейчас.
- У артистов был тяжелый сезон и мы, по воле родных и близких, не стали оповещать коллектив. Лишь теперь, когда началась подготовка к новому сезону, пришлось рассказать, что Игоря Всеволодовича с нами больше нет, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в театре.
Известно, что в последнее время Игорь Игнатьев тяжело болел. По всей видимости, проблемы со здоровьем и стали причиной смерти худрука «Театра сказки». Кто теперь будет исполнять его обязанность - еще не решено. Возможно, что должность займет сын Филипп Игоревич, который работает в театре главным художником.
Напомним, что Игорь Игнатьев поставил за свою творческую жизнь более 60 спектаклей, в том числе «Синяя Борода», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Приключения незадачливого дракона», отмеченные премией «Золотой софит».
ИСТОЧНИК KP.RU