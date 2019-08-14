2019-08-14T16:58:54+03:00
Общество

В Петербурге умер художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев

Заслуженный деятель искусств России скончался на 69-м году жизни
Петр КИБЕР
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Петербургский кукольный "Театр сказки" остался без художественного руководителя. Игорь Игнатьев умер на 69-м году жизни. Фото: "Театр сказки".Петербургский кукольный "Театр сказки" остался без художественного руководителя. Игорь Игнатьев умер на 69-м году жизни. Фото: "Театр сказки".
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Тяжелая утрата постигла петербургское театральное сообщество. На 69 году жизни умер Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев. Смерть настигла Игоря Всеволодовича еще 16 июля, однако о трагическом известии было объявлено только сейчас.

- У артистов был тяжелый сезон и мы, по воле родных и близких, не стали оповещать коллектив. Лишь теперь, когда началась подготовка к новому сезону, пришлось рассказать, что Игоря Всеволодовича с нами больше нет, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в театре.

Известно, что в последнее время Игорь Игнатьев тяжело болел. По всей видимости, проблемы со здоровьем и стали причиной смерти худрука «Театра сказки». Кто теперь будет исполнять его обязанность - еще не решено. Возможно, что должность займет сын Филипп Игоревич, который работает в театре главным художником.

Напомним, что Игорь Игнатьев поставил за свою творческую жизнь более 60 спектаклей, в том числе «Синяя Борода», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Приключения незадачливого дракона», отмеченные премией «Золотой софит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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