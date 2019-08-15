Погода 15 августа в Санкт-Петербурге: По городу «прогуляется» кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-15T08:13:50+03:00

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Последние несколько дней в Санкт-Петербурге наблюдается стабильно приятная для местности погода: кратковременные освежающие дожди, тепло – температура воздуха чуть выше 20 градусов. Вполне себе комфортно. В четверг, 15 августа, снова ожидаются быстро проходящие осадки, и периодически будет выглядывать солнце.

- В Петербурге, 15 августа, снова пасмурная погода, но с прояснениями. Кратковременные дожди в течение дня пройдутся по всем районам города, освежив сады, парки и улицы. Сегодня, как и всю неделю, продолжит дуть теплый южный ветер, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха тоже не подкачала. Сегодня ожидается, что Петербург прогреется до 19-21 градусов тепла.

Если уже рассуждать о выходных, то в субботу, 17 августа, петербуржцев ожидает прекрасная погода. Легкий южный ветерок, без осадков, днем плюс 22-24. Что касается дождя, то сейчас его по прогнозам нет. Но нет ничего более переменчивого, чем погода в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU