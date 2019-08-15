2019-08-15T09:53:21+03:00
Происшествия

У врача петербургской клиники угнали машину за 3 миллиона рублей

Полиция выясняет обстоятельства, при которых исчезла дорогостоящая иномарка
Лилия КОЗЛОВА
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У врача петербургской клиники угнали автомобиль за 3 миллиона рублейУ врача петербургской клиники угнали автомобиль за 3 миллиона рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Московском районе Санкт-Петербурга неизвестные угонщики украли дорогостоящий автомобиль. Машина марки «Киа Соренто» стоимостью в три миллиона рублей исчезла с припаркованного места во дворе одного дома. Владелица дорого транспорта оказалась не деловая бизнесвумен, а врач одной из клиник города. Об угоне стало известно в четверг, 15 августа.

- В 6:30 утра в среду, 14 августа, в полицию Московского района обратилась 51-летняя врач одной из клиник Санкт-Петербурга. Женщина рассказала, что собиралась отправиться утром на работу, но, выйдя из дома, нигде не смогла найти свою машину, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Автомобиль был припаркован у дома 3 по улице Глеба Успенского. Машина достаточно заметная – джип «Киа Сорента» белого цвета, 2018 года выпуска.

Сейчас по факту исчезновения автомобиля возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции просматривают камеры и пытаются напасть на след угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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