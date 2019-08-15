2019-08-15T10:29:52+03:00
Происшествия

В Тихвине из больницы украли банкомат с 3,5 миллионами рублей

Неизвестных злоумышленников ищет полиция
Петр КИБЕР
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Из Тихвинской городской больницы украли банкомат с миллионами.Из Тихвинской городской больницы украли банкомат с миллионами.Фото: Петр КИБЕР
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Стражи порядка Тихвинского района Ленинградской области ищут неизвестных злодеев, которые ночью умыкнули банкомат с крупной суммой наличности из местной больницы. Ограбление произошло в ночь на среду.

- Около 6:30 14 августа в полицию обратился охранник медучреждения, расположенного на улице Карла Маркса в городе Тихвин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшие полицейские осмотрели место происшествия и опросили охранника. Впрочем, ничего нового он сообщить не смог. Теперь основная надежда - на камеры видеонаблюдения.

Банк, которому принадлежал украденный аппарат, оценил ущерб в 3 миллиона 576 тысяч рублей. Правда непонятно, это сумма наличности, лежавшая внутри, или еще и стоимость самого похищенного банкомата.

По факту ЧП заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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