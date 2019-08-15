2019-08-15T10:51:46+03:00
Общество

В Ленобласти отмечают день рождения первой столицы Руси - Старой Ладоги

15 августа древнему поселению исполнилось 1266 лет
Петр КИБЕР
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15 августа свой 1266-й день рождения отмечает Старая Ладога.15 августа свой 1266-й день рождения отмечает Старая Ладога.Фото: Анна СУХОДОЕВА
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В России не много городов и поселков, которые могут похвастаться более чем тысячелетней историей. Один из таких - Старая Ладога, которая, к тому же , считается первой столицей Руси. 15 августа древнему поселению исполняется 1266 лет.

- Речь идет о месте, близком сердцу каждого, кто дорожит нашей великой историей, кто стремится открыть для себя самые древние ее страницы, - заявил по случаю праздника глава Ленобласти Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.

Сейчас Старая Ладога - всего лишь поселок, а до 1703 года он считался довольно крупным городом. С другой стороны, это место сохраняет дух многовековой истории и привлекает множество туристов, которые съезжаются сюда прикоснуться к стенам древней крепости, увидеть истоки государства.

Сейчас в Старой Ладоге живут всего две тысячи человек, впрочем, для этого древнего города, первое упоминание о котором известно с 862 года, это не важно. Не зря художник Николай Рерих назвал первую столицу Руси «осколоком старины, случайно сохранившимся среди окрестного мусора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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