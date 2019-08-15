Низкорослый мужчина пытался изнасиловать петербурженку в Шкиперском парке

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-15T12:00:13+03:00

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Жительница Петербурга написала заявление в полицию о попытке изнасилования в Василеостровском районе города. Женщина пережила нападение ранним утром в четверг, 15 августа. Все произошло в Шкиперском парке, когда петербурженка шла на работу в сторону метро. Она сумела отбиться от мужчины, который оказался низкого роста.

- В своем заявлении 34-летняя женщина рассказала, что около 4 часов утра 15 августа шла на работу в сторону станции метро «Выборгская» через Шкиперский парк. Неожиданно из темноты на нее накинулся неизвестный мужчина, попытался обездвижить и изнасиловать, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Однако храбрая женщина сумела отбиться от нападавшего и сбежала. Правоохранителям она описала своего обидчика как мужчину кавказской внешности, на вид лет 30-35 и невысокого роста около 160 сантиметров. Одет подозреваемый был в темные вещи, а за спиной у него висел рюкзак.

На данный момент полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU