Две молодые и раскрепощенные девушки голыми прогулялись по Красному Селу

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-15T12:53:45+03:00

Две молодые и голые девушки прогулялись по Красному Селу. Фото: СОЦСЕТИ

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Необычное, но приятное для некоторых (в особенности для мужчин) зрелище могли лицезреть жители Красного села. Вечером среды по городу гуляли две юных девы, из одежды на которых была лишь шляпка. Одна на двоих. Молодых прелестниц в костюме Евы прохожие сняли на видео.

- Красивые, стройные , молодые и главное раскрепощенные гуляли по Красному Селу на Гатчинском шоссе около пятого дома, - пишут в соцсетях местные жители.

Стоит сказать, что указанный очевидцами адрес - самый центр Красного Села. Поблизости есть лишь Можайский сквер. Можно было бы предположить, что девушки загорали на пляже и не заметили, как с них спала одежда, однако эта теория рассыпается - поблизости нет водоемов.

Пользователи соцсетей предположили, что девушки могли проспорить, а некоторые, впечатлившись красостой, уже собрались знакомиться с прелестницами.

Вах, красавицы! Выехал в направлении Красного Села, - пишут петербуржцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/726137" frameborder="0"></iframe> Две молодые и голые девушки прошлись по Красному Селу.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU