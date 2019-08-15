В руки полиции попал «решала», предлагавший «отмазать» коммерсанта от уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-15T13:53:26+03:00

Этого мужчину подозревают в мошенничестве. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

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Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который предлагал за вознаграждение уходить от уголовной ответственности коммерсантам. Обычно таких посредников называют «решалами», однако у стражей порядка есть подозрение, что данный гражданин просто брал деньги и исчезал.

- 14 августа 2019 года около часа дня в помещении ресторана на шоссе Революции, при незаконном получении 200 тысяч рублей был задержан 38-летний индивидуальный предприниматель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деньги злоумышленник брал за то, что, якобы, «отмазывал» людей от преследования правоохранительных органов. Впрочем, опыт общения с полицией у «решалы» оказался богатый. После того, как мужчину доставили в отделение, выяснилось, что он имеет судимость.

В петербургском главке подозревают, что задержанный может быть причастен к подобным деяниям и обращается за помощью к горожанам. Если вы узнали мужчину на фото, то звоните по телефону: +7 905 218 67 41.

ИСТОЧНИК KP.RU