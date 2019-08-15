Петербургской пенсионерке поставили диагноз тяжелой болезни по телефону

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-15T14:45:19+03:00

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Оказывается медицина шагнула уже далеко вперед. Петербургские умельцы «научились» проводить обследование и ставить диагноз по телефону. На крючок таких «врачей» попалась 72-летняя жительница Петербурга. Доверчивая старушка испугалась «тяжелой болезни», которую у нее нашли «телефонные медики» и купила у них псевдо лекарств на 140 тысяч рублей.

- 14 августа в полицию Красносельского района обратилась 72-летняя петербурженка, которая рассказала, что ей на домашний телефон позвонил человек, который представился сотрудником медицинского центра, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

«Врач» поговорил со старушкой и за это время умудрился на расстоянии поставить ей диагноз, причем, очень неутешительный. Но, вот, «счастье». «Телефонный медик» знал, как выздороветь пенсионерке и навязал ей курс лечения «фирменными» препаратами по «уникальной цене» - 139 тысяч рублей.

Наивная старушка согласилась, и в тот же день к ней приехала девушка-курьер, которая забрала деньги и отдала баночки с пилюлями. И только после того, как женщина закрыла дверь за гостьей, поняла, что ее обманули.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскиваются «телефонные врачи».

ИСТОЧНИК KP.RU