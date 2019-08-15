2019-08-15T15:51:00+03:00
Происшествия

За полгода в Петербурге и области изъяли более 250 килограммов наркотиков

Самым популярным веществом оказался гашиш
Лилия КОЗЛОВА
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Самым изымаемым наркотиком в 2019 году в Петербурге стал гашишСамым изымаемым наркотиком в 2019 году в Петербурге стал гашишФото: Олег ЗОЛОТО
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За первые полгода полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области изъяла у местных жителей 251 килограммов наркотических, психотропных и других сильнодействующих веществ. По сравнению с тем же периодом 2018 года – это на 60 килограммов больше. Чаще всего изымали гашиш, который оказался даже популярнее метамфетамина и амфетамина.

- Соотношение наркотических средств в общей массе изъятого смещается от наркотических средств опийной группы в сторону синтетических наркотиков, психотропный веществ, а также наркотических средств каннабисной группы, - сообщили в МВД Северной столицы.

Из 251 килограммов общего количества наркотиков, 209,9 килограммов были изъяты на территории Петербурга, а остальные 41,4 килограммов в Ленобласти. В 2018 году за те же полгода полицейские изъяли почти 200 килограммов запрещенных веществ, из них 178,6 килограммов в городе и 20,9 килограммов в регионе.

При этом в 2017 году этот же показатель превысил сегодняшние цифры почти в два раза. Тогда количество изъятых наркотиков составило 459,9 килограммов.

Отмечается, что в целом количество преступлений, в которых замешаны наркотики, увеличилось. Если в 2018 году в первом полугодии правоохранители зафиксировали 6249 преступлений, то в 2019 их уже насчитывается 6690.

ИСТОЧНИК KP.RU

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