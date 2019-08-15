В школах Петербурга проверили пожарную безопасность перед 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-15T16:22:20+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники главного управления МЧС по городу провели более двух тысяч проверок и профилактических противопожарных обследований в школах города в рамках подготовки образовательных заведений к новому учебному году. Отмечается, что пожарная безопасность к 1 сентября в большинстве зданий готова.

- Всего на учете пожарных 1972 учреждения образования, расположенных в 2628 зданиях. В итоге по всем приняты положительные решения об их эксплуатации в новом учебном году, - сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

В 2019 году на пожарную безопасность в школах выделено более 1,1 миллиарда рублей. Представители комитета по образованию заявили, что все учебные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией, первичными средствами пожаротушения.

Помимо проверок и обследований инспекторы госпожнадзора проводили и профилактические мероприятия – инструктажи и беседы с персоналом, практические тренировки по эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU