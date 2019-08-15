2019-08-15T16:24:22+03:00
Общество

В Ново-Михайловском дворце могут открыть музей археологии

Пока культурная столица вынуждена отдавать находки своих археологов в другие города
Петр КИБЕР
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Музей археологии могут открыть в Ново-Михайловском дворце. Фото: archeo.ruМузей археологии могут открыть в Ново-Михайловском дворце. Фото: archeo.ru
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Санкт-Петербург не только Северная, но еще и культурная столица. При этом город, славящийся своей наукой и архитектурой до сих пор, что парадоксально, не имеет собственных музеев архитектуры и археологии. И если с первым вопросом совсем ничего не понятно, то вторая коллизия может разрешиться. В будущем.

- Мы бы очень хотели открыть при институте музей, где мы могли бы выставлять коллекции, принимать туристов и жителей города, рассказывать историю Петербурга, - рассказала газете «Петербургский дневник» замдиректора Института истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.

Пока появление музея остается лишь желанием его сотрудников, но первый шаг сделан. Институт наконец получил право на хранение коллекций, которые собраны его археологами в экспедициях по России. Раньше срок был ограничен тремя годами, после чего все артефакты уезжали в другие города - своего музея у Петербурга ведь нет.

Где может появиться собственная экспозиция - вопрос, но логично ее создать в Ново-Михайловском дворце, где располагается сам институт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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